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НовостиОбщество16 июня 2023 11:48

ФК «Томь» выплатил около 50 миллионов рублей за долги по зарплатам

Долги копились с августа 2022 года
Александра Тайбатрова
Футбольный клуб «Томь» погасил долги перед своими сотрудниками

Футбольный клуб «Томь» погасил долги перед своими сотрудниками

Фото: Андрей КАРА

Футбольный клуб «Томь» погасил долги перед своими сотрудниками, в том числе тренерами, футболистами и другим персоналом, рассказал «КП-Томск» пресс-атташе клуба Сергей Симонов. По его словам, на это ушло около 50 миллионов, поскольку долги копились с августа прошлого года, когда сперва закрыли ФК, а после этого – и академию. Напомним, что ранее сотрудники ФК «Томь» попросили президента помочь решить вопрос с долгами по зарплате.

«Но это только часть долга, причем не самая большая», - отметил Сергей Симонов.

Представитель ФК «Томь» рассказал, что у клуба накопились долги за имущество, за коммунальные услуги, за налоги, также есть неоплаченный кредит в банке.

Из каких средств работникам «Томи» выплатили долги по зарплате, пресс-атташе клуба не знает, так как с августа 2022 года все имущество клуба арестовано и им распоряжаются приставы.