В Томске 16 июня открылся пляж на Семейкином острове

Фото: Николай Оберемченко

В пятницу, 16 июня, в Томске открылся городской пляж на Семейкином острове. Воду в районе пляжа признали пригодной для купания. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее региональный Роспотребнадор выдал официальное разрешение на открытие пляжа на реке Томь на Семейкином острове. Он прошел необходимые исследования, почва и вода на пляже соответствует нормам. Исследования прошли по микробиологическим, паразитологическим, химическим и радиологическим показателям

«На территории пляжа подрядчики мэрии провели уборку мусора, окос травы и противоклещевую обработку. Было закуплено дополнительное оборудование для комфортного пребывания отдыхающих. Заключены договоры на подключение электроэнергии и водоснабжения», — говорится в сообщении.

Для безопасности томичей на пляже будут дежурить спасатели и медработник. За порядком будет следить охранное предприятие.

Также в течение сезона для посетителей будут проводить развлекательные мероприятия.