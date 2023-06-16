ВТБ, РЖД и Т1 договорились о совместном развитии ИТ-проектов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Банк ВТБ, ОАО «РЖД» и ИТ-холдинг Т1 в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий. Подписи под документом поставили президент – председатель правления банка Андрей Костин, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и генеральный директор холдинга Т1 Игорь Калганов.

Среди основных направлений сотрудничества — совместная разработка и коммерциализация программных продуктов, а также создание цифровых сервисов на базе отечественных технологий в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Кроме того, стороны будут развивать программы в области импортозамещения и цифровизации. В планах — построение платформы для облачных вычислений и разработка программно-аппаратных комплексов для обработки больших данных.

«Экономика нового времени требует пересмотра привычных ролей и моделей кросс-индустриального взаимодействия, в том числе в сфере технологий. Задача отраслевых лидеров – поиск новых форматов сотрудничества в интересах экономического развития страны. Объединение игроков разных индустрий вокруг технологий, науки и образования открывает новые возможности для быстрого и эффективного укрепления технологической независимости», — сказал Андрей Костин.

«Наша компания располагает одним из самых масштабных в стране комплексов ИТ и связи. У нас 4 центра обработки данных, 16 дорожных вычислительных центров, более 260 тыс. автоматизированных рабочих мест. ОАО «РЖД» активно развивает собственные ИТ-решения и является «якорным» заказчиком таких технологий на рынке. Мы заинтересованы в сильных партнерах для обеспечения высоких темпов цифровой трансформации и импортозамещения», — отметил Олег Белозёров.

«Следуя государственной политике в области построения технологического суверенитета, которая подразумевает продуктивное взаимодействие игроков рынка при разработке новых решений, мы подписали соглашение о сотрудничестве. Холдинг Т1, который сегодня аккумулировал сильнейшие команды российского ИТ-рынка, имеет реальную экспертизу по всем заявленным направлениям и многолетний опыт взаимодействия с компаниями-лидерами в области цифровизации. Мы видим своей целью развитие долгосрочного партнерства и реальное решение актуальных вопросов цифровизации и ИТ-импортозамещения крупнейших корпораций страны», — заявил Игорь Калганов.