Томские ученые работают над повышением устойчивости растений к стрессам

Ученые Томского госуниверситета работают над тем, чтобы повысить устойчивость растений к стрессам Фото: Пресс-служба ТГУ

Ученые Томского госуниверситета работают над тем, чтобы повысить устойчивость растений к стрессам – к засухе, высоким и низким температурам и т.д. В пресс-службе вуза пояснили, что это повысит урожайность сельскохозяйственных культур.

«Повышение засухо- и солеустойчивости сельхозкультур может быть достигнуто за счет трех методов: традиционной селекции, классической генной инженерии и геномного редактирования», - рассказала исполнитель проекта, сотрудник Биологического института ТГУ Марина Ефимова.

В рамках проекта ученые ТГУ благодаря новейшим достижениям инженерной биологии будут идентифицировать гены, отвечающие за устойчивость к засухе, экстремальным температурам, засолению почвы и проводить манипуляции с геномом. В качестве объекта будет использоваться резушка Таля – это растение семейства капустных. Кстати, именно это растение первым вырастили в космосе на орбитальной станции.

Напомним, что Томский политех будет готовить уникальных специалистов по геомониторингу.