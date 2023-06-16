Жителям Томской области назвали эффективные способы борьбы с крысами

Томичам перечислили способы борьбы с грызунами. Фото: Алиса ТИТКО

Самыми элективными способами борьбы с крысами являются современные профессиональные средства. Дезинсекторы рассказали, какие именно устройства пригодятся и как именно они работают, сообщает издание «Секрет Фирмы».

Одним из таким средств стали ультразвуковые отпугиватели. Такие отпугиватели работают на высоких частотах, однако человек и животные их не услышат. На крыс они действуют иначе — поражают шумами нервную систему грызунов.

Капканы-давилки работают на жёсткой пружине. Являются классическими устройствами для ловли грызунов. Для ловли понадобится приманка: бекон, сахар и другая ароматная еда.

Живоловки предназначены для гуманного отлова грызунов. Представляют из себя небольшую клетку, которая захлопывается, когда крыса оказывается внутри.

Ещё один способ борьбы с крысами являются ядовитые приманки. Однако эту работу лучше оставлять экспертам. Если неправильно подготовить приманку, то они могут попасть кому-то в тарелку. Это будет смертельно опасная ситуация.