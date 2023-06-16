Еще семь участков тепломагистралей отремонтировали в Томске

Подготовка к следующему отопительному сезону в Томске продолжается. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

Подготовка к следующему отопительному сезону в Томске продолжается. В мэрии сообщили, что еще семь участков тепломагистралей №2, 7, 7а, 8, 11 Л были отремонтированы. От запитаны более 200 домов на проспектах Фрунзе и Комсомольском, улицах Транспортная, Говорова, Мичурина, Рабочая, Пушкина, Фестивальная, Вокзальная, Железнодорожная, Транспортная и др.

«Во время гидравлических испытаний на этих участках выявили несколько десятков дефектов», - рассказали в пресс-службе мэрии и уточнили, что специалисты «ТомскРТС» их устранили, а также подготовили оборудование к отопительному сезону.

Горячую воду в домах, которые запитаны от отремонтированных участков, подадут, если управляющие компании уже подготовили внутридомовое оборудование к следующему отопительному сезону.

Напомним, что из-за ремонта трамвайных путей в Томске изменится схема движения трамваев с 19 июня по 3 августа.