Более 130 тысяч томичей получают компенсацию за коммунальные услуги

Записаться на прием для оформления выплат можно по телефону Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области более 130 тысяч человек получают компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. А еще 40 тысяч томичей получают субсидии на ЖКУ. Такие данные приводит администраций Томской области.

«Подать заявление на оформление выплат можно в центре социальной поддержки населения по месту жительства или в офисах МФЦ. Жители Томска могут обращаться в центр соцподдержки по оплате ЖКУ», - напомнили в пресс-службе обладминистрации.

А записаться на прием теперь можно по телефону. Для этого жителям Томска нужно позвонить на горячую линию департамента соцзащиты населения региона 8 (3822) 607-799 или в центр социальной поддержки 8 (3822) 713-962.

Напомним, что томским медикам выплатили более 230 миллионов рублей дополнительно к зарплате в 2023 году.