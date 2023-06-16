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НовостиОбщество16 июня 2023 7:50

Более 130 тысяч томичей получают компенсацию за коммунальные услуги

Еще 40 тысяч жителей области получают субсидии на ЖКУ
Александра Тайбатрова
Записаться на прием для оформления выплат можно по телефону

Записаться на прием для оформления выплат можно по телефону

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области более 130 тысяч человек получают компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. А еще 40 тысяч томичей получают субсидии на ЖКУ. Такие данные приводит администраций Томской области.

«Подать заявление на оформление выплат можно в центре социальной поддержки населения по месту жительства или в офисах МФЦ. Жители Томска могут обращаться в центр соцподдержки по оплате ЖКУ», - напомнили в пресс-службе обладминистрации.

А записаться на прием теперь можно по телефону. Для этого жителям Томска нужно позвонить на горячую линию департамента соцзащиты населения региона 8 (3822) 607-799 или в центр социальной поддержки 8 (3822) 713-962.

Напомним, что томским медикам выплатили более 230 миллионов рублей дополнительно к зарплате в 2023 году.