В Томске до 20 июня сохранится наивысший класс пожароопасности

В Томске сохраняется высокий класс пожароопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске с 17 по 20 июня сохранится высокий класс пожарной опасности. В это время томичам необходимо соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.

«По информации Томского ЦГМС, в Томске с 17 по 20 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность – 4 и 5 класс. Томичей просят соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении.

Напомним, с 15 мая в регионе действует особый противопожарный режим. . Нарушение требований пожарной безопасности во время этого режима влечет за собой административную и уголовную ответственность.

На территории города продолжается ежедневное патрулирование на землях населённых пунктов и в прилегающих лесах мобильными группами, оснащёнными первичными средствами пожаротушения, также усилена профилактическая работа с населением.