Томичам вручили государственные награды

Фото: АО «Транснефть - Западная Сибирь»

В Омске состоялась торжественная церемония вручения участникам СВО государственных наград. Медалями «За отвагу» наградили сотрудников нефтетранспортного предприятия - АО «Транснефть - Западная Сибирь».

В церемонии награждения принимали участие заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов и генеральный директор АО «Транснефть - Западная Сибирь» Олег Чепурной. Лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Омской области подчеркнул, что бойцы с честью выполнили свой воинский долг.

«В сложный для Родины период вы встали на ее защиту. Мы гордимся вами, восхищаемся стойкостью и отвагой. Вы являетесь достойным примером для молодежи. Спасибо за проявленную доблесть! Любые вопросы, связанные с помощью, поддержкой вас, ваших семей, близких — это наша ответственность», — сказал Александр Артемов.

Ранее в июне еще семь сотрудников предприятия были отмечены государственными наградами, в том числе и трое работников Томского филиала предприятия.

Сотрудники компании «Транснефть - Западная Сибирь» с начала СВО принимают активное участие в помощи мобилизованным, жителям Донбасса, вынужденным переселенцам. Волонтерами в шести сибирских регионах были организованы сборы гуманитарной помощи для дальнейшей отправки в ДНР и ЛНР.