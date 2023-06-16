В Томске стартовало голосование за финалистов «Главного котика»

Фото: "АиФ-Томск"

Фотоконкурс «Главный котик Томска 2023» подходит к концу. В пятницу, 16 июня, началось финальное голосование за звание лучшего котика этого года. Выбирать участника можно до 20 июня.

Напомним, фотоконкурс «Главный котик Томска 2023» стартовал на сайте издания «АиФ-Томск» 20 марта. За это время томичи выбрали 13 финалистов конкурса.

Победитель конкурса будет объявлен 20 июня. Главный котик Томска получит годовой запас корма. Кроме того, все финалисты конкурса получили сертификаты от партнеров.

Голосование длилось 13 недель, томичи выбирали финалистов среди 667 котиков.