Показ документального веб-сериала о волонтерах пройдет в Томске 16 июня

Фото: пресс-служба ТГУ

В Томске вечером 16 июня в «Точке кипения» пройдет показ документального фильма (16+) о томских волонтерах «По доброй воле». В кинокартине расскажут о деятельности зоозащитной организации «Виктория», экоорганизации «Чистый университет ТГУ» и благотворительном фонде «Томск без сирот», сообщают организаторы.

«Это фильм об ответственности. Нужно понимать, на что ты идешь, становясь волонтером. Это не только радостные моменты. В фильме мы рассказываем, что бывает волонтерство, которое может вызвать не самые хорошие последствия. Любая деятельность должна быть ответственной и осознанной», — рассказала режиссер веб-сериала Александра Преснякова.

Также в сериале расскажут о мифах, которые рождаются вокруг волонтерства.

Показ пройдет на проспекте Ленина, 26 в 19:00. Вход свободный. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация по ссылке или на самом мероприятии.

Напомним, ранее стало известно о съемках веб-сериала о волонтерах «По доброй воле». Документальный фильм планировали выпустить на YouTube и ВКонтакте уже в 2023 году. Сериал снят при поддержке конкурса молодежных социальных проектов «Росмолодежь. Гранты».