В Томске с 23 по 26 июня пройдет Всероссийский молебне о Победе

Фото: администрация Томской области

В Томске с 23 по 26 июня пройдет акция принесения ковчега с частицей мощей Святого Георгия Победоносца. Об этом сообщает областная администрация.

«Ковчег доставят в Томск в рамках Всероссийского молебна о Победе, который объединит 100 городов из 89 регионов России. Акция проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и продлится до осени», — говорится в сообщении.

Так, в следующую субботу, 24 июня, с 9:30 до 21:00 в Богоявленском соборе пройдет торжественная встреча святыни. А 25 июня с 12 до 13 часов состоится крестный ход с мощами от Богоявленского собора до Богородице-Алексеевского монастыря.

Те, кто не успеет на торжественную встречу мощей Святого Георгия Победоносца, могут поклониться святыне в Богородице-Алексеевском монастыре — 25 июня с 14:00 до 21:00 и 26 июня с 8:00 до 16:00.

Принесение из Свято-Троицкой Сергиевой лавры ковчега с частицей мощей великомученика Георгия проходит в рамках молебнов о Победе.