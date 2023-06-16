В Томске 14 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

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В Томске ЕГЭ на сто баллов сдали 14 выпускников, из них десять человек получили высший балл по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Высший балл за единый государственный экзамен получили на сегодняшний день 14 выпускников муниципальных школ», — говорится в сообщении.

Из 14 стобальников сразу десять выпускников получили высший балл по русскому языку, математику и литературу на сто баллов сдали по одному человеку. ЕГЭ по химии на сто баллов сдали четыре одиннадцатиклассника.

Также выпускница Русской классической гимназии №2 Елизавета Ермакова и выпускница гимназии №18 Наталья Тюрина сдали ЕГЭ на сто баллов уже по двум предметам.