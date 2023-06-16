Жители Томской области могут зажечь «Свечу памяти» в онлайн-формате до 22 июня

Томичи могут зажечь "Свечу памяти" в онлайн-формает. Фото: Алёна Мищенко

Жителей Томской области приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Свеча памяти» в онлайн-формате. Уже сейчас на сайте акции каждый может зажечь свою виртуальную свечу и помочь ветеранам, сообщили в администрации региона.

Акция «Свеча памяти» проводится с 2004 года, в День памяти и скорби, 22 июня. В этот день неравнодушные жители приходят с зажженными свечами к мемориалам и памятникам и отдают дань памяти и благодарности участникам Великой Отечественной войны.

С 2020 года акция «Свеча памяти» проводится и в онлайн-формате. Благотворительный фонд «Память поколений» организовал ее в период пандемии. В этом году виртуальные свечи будут зажигать уже в четвертый раз.

Также в рамках акции томичи могут прямо на сайте сделать пожертвование и помочь ветеранам ВОВ. Все собранные средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам.

«В прошлом году участники онлайн-акции «Свеча памяти» зажгли 479 084 виртуальных свечей и пожертвовали на помощь ветеранам 600 988 рублей», — говорится в сообщении.

Зажечь свечу памяти можно до 22 июня на сайте акции. Также ее можно разметить в социальных сетях.