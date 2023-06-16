Летняя аналитика: россияне выбрали лучшую ягоду

Фото: Павел Клоков

Аналитики сервиса Ozon fresh, МТС Банка и маркетплейса услуг YouDo.com провели совместное исследование расходов россиян на сезонные ягоды и фрукты в первой половине июня 2023 года. Россияне стали больше заказывать онлайн и отдают предпочтение черешне.

Начало лета – традиционное время ягод и извечного спора между любителями клубники и черешни. Сервис быстрой доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса Ozon fresh провел опрос среди россиян с целью выяснить, какие ягоды они предпочитают. Оказалось, что большинство сердец занято черешней – за нее проголосовало 36% из 2500 опрошенных. Клубнику выбрал каждый четвертый россиянин. Голубику предпочли 10% респондентов, а крыжовник и ежевику – по 5% соответственно. Остальные опрошенные признались, что хотят всего и побольше.

За победу черешни уверенно говорят и данные продаж на Ozon fresh за первые две недели июня 2023 года, где черешню заказывали в четыре раза чаще, чем клубнику. Суммарно продажи ягод выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики сервиса связывают это с растущим доверием россиян к покупке любимых сезонных ягод и фруктов онлайн.

Аналитики МТС Банка также отмечают рост онлайн-заказов с продуктовых рынков на 67% в начале июня 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек незначительно снизился – на 4% до 3045 рублей. Примечательно, что при офлайн покупках на рынках средний чек в июне 2023 года составляет всего 400 рублей – это связано с тем, что в данном случае разные продукты приходится оплачивать в разных точках. Аналитики банка связывают рост популярности онлайн-покупок на рынках со значительной экономией времени – онлайн-заказ можно сделать за несколько минут, а посещение рынка может занять несколько часов.

На маркетплейсе услуг YouDo.com в первой половине июня одной из самых востребованных услуг среди заданий в категории «Работа в саду, огороде и на участке» стал сбор ягод, фруктов и зелени – спрос на таких специалистов вырос на 37% по сравнению с первыми двумя неделями мая 2023 года. Также пользователи часто ищут тех, кто выполнит и другие работы в саду и на участке: садовников, помощников по хозяйству, и тех, кто поможет со вспахиванием земли, грядок, огородов, посадкой деревьев и кустарников.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных сервиса Ozon fresh, маркетплейса услуг YouDo.com и по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России за май-июнь 2022 и 2023 годов.