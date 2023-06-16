Томские спасатели засняли сильную вспышку молнии

На Томск 15 июня обрушилась непогода. Молния, гром, дождь и сильный ветер наблюдались в областном центре. Томским спасателям удалось запечатлеть чудо природы.

В пятницу, 15 июня, по региону наблюдался сильный дождь и ветер. В небе разразилась молния, все громыхало.

Спасателям поисково-спасательной службы Томской области удалось уловить, как молния разразилась в небе.

«Настоящее представление природы запечатлели находящиеся на дежурстве спасатели Томской областной поисково-спасательной службы», — говорится в сообщении.

Отметим, что помимо грозы в Томске был сильный ветер. По данным из соцсетей, в городе зафиксированы случаи падения деревьев, повреждения линий электропередач, ограждений и автомобилей.