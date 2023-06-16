Ветер и +22 градуса ожидают жителей Томска 16 июня

Фото: Дмитрий Еланаков

В Томске в пятницу, 16 июня, ожидается сильный ветер и +22 градуса тепла. Осадков не прогнозируется.

По данным регионального гидрометцентра, в Томске ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный 5-10 м/с, местами возможно усиление до 15 м/с. Температура днем составит +20…+22°С.

В регионе также будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 5-10 м/с, местами с усилением до 15-17 м/с.Температура днем +15…+20 °С, местами до +25°С, по северо-востоку +9…+14°С.