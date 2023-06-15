АО НПП «Радар ммс» из Петербурга построит производство в Томске

Новое высокотехнологичное производство построят в Томске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске построят новое высокотехнологичное производство, сделает это научно-производственное предприятие из Санкт-Петербурга «Радар ммс». Пресс-служба администрации Томской области сообщает, что соглашение об том подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

«Радар ммс» не первый год сотрудничает с ТГУ в области современного радиоэлектронного оборудования», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.

Используя потенциал региона, научно-производственное предприятие и построит производство в Томске.

Напомним, что делегация Томской области участвует в Петербургском международном экономическом форуме. Ранее в его рамках губернатор Мазур встретился с послом Ирана и пригласил его в Томск.