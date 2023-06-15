В Томске 16 июня отключат электричество в Кировском и Октябрьском районах

В Томске 16 июн планируются плановые отключения электроэнергии Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Томске 16 июня пройдут плановые отключения электроэнергии, предупреждают Горсети.

С 09.00 до 17.00 электричества не будет:

улица Степная 6-я 3-13, 6, 16-26, 17-21, 17-а, 18-б, 30-34, 30-а, 33-37, уч.4, уч.14, уч.15,

улица Щорса, 3-7, 7а,

улица Усова 25-д,

улица Киевская 80-84, 82-а,

улица Пушкина 52-а, 52-б, 52-в, 52-г, 52-д, 52-е,

улица Суходольная 9.

С 09.00 до 16.30 без света останутся дома по адресам:

улица Высоцкого 1,

Иркутский тракт 158-172, 158-б, 162-А, 162-г, 166/14, 167, 170-а, 174/2.

С 09.30 до 15.30 электроэнергию отключат:

улица Басандайская, 4, 102-104, 102/1, 102/2, 104/1, 104/2, 104/5,

переулок Аникинский 5-й, 1,

поселок Аникино, 1, 10, 13, 16-18, 16-а, 20-а, уч.3, уч.5, уч.7, уч.14-б, уч.17

Аникино СТ «Солнечный», 3, 6, 12, 15, 16-20, 17-а, 19, уч.1, уч.2, уч.9, уч.10-а, уч.13, уч.17, уч.19,

Писарево ул. Садоводов 2-4,10-12,10-а,18/1,20-а,21-25,29-31,37/1,уч.1,уч.8,уч.11,уч.11-а,уч.14, уч.18-а,уч.18-б,уч.18-б/2,уч.22,уч.31-а,уч.35-а,уч.37,уч.37-а,уч.39,уч.39/1

Писарево, улица Весенняя, 16-18,

Писарево, улица Садовая, 11, 11/1,

Писарево улица Рябиновая, 3-5,

Писарево улица Зеленая, 3-7, 11, 25, уч.1, уч.10, уч.10-а, уч.12, уч.14, уч.23,

Писарево кад. № 70:14:0300095:4253, уч.33-а.

С 09.00 до 12.00 электричества не будет:

улица 2-й переезд,

СТ «Томь-3», 1, уч.2, уч.3, уч.4, уч.7, уч.8, уч.9, уч.10, уч.17, ,уч.23

СТ «Томь-1», уч. 63,

СТ «Сирень», уч.1,

СТ «Сирень-1», 5, уч.1,

СТ «Связист-1», уч.117,

поселок Радиоцентр, 1 стр.1, 1-9, 1-а, 2-8, 5/1, 9-а, 10, 11, 11-в, 11-г, 11-д, 15/1, 15/5, 52, уч.5, уч.11, уч.15/3, уч.17, уч.94, уч.128, уч.130,

Богашевский тракт, 18, 24-26, уч.1.