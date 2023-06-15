Томская область будет развивать беспилотную авиацию вместе с ГТЛК

Сегодня, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Томской области Владимир Мазур подписал соглашение о развитии беспилотной авиации с генеральным директором АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгением Дитрихом.

Согласно документу, регион будет сотрудничать с ГТЛК в области цифровой трансформации транспортной сферы, внедрении цифровых технологий и сервисов для сферы беспилотной авиации, в том числе навесного оборудования, программного обеспечения и оборудования наземной инфраструктуры.

«ГТЛК» зачастую продвигает новые проекты на самом сложном, начальном этапе развития. Мы готовы предложить широкий спектр услуг от непосредственно поставки беспилотников в лизинг до определения наиболее коммерчески эффективных сценариев применения беспилотных авиационных систем», — прокомментировал гендиректор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих.

«Томская область — один из пилотных регионов развития беспилотной авиации страны, у нас установлен экспериментальный правовой режим для беспилотников, мы начинаем обучать беспилотным технологиям школьникам, и конечно, нам нужно активно внедрять новейшие беспилотные технологии при перевозке грузов, тушении лесных пожаров и других работ, — отметил губернатор Владимир Мазур. — У ГТЛК есть отличные проекты в сфере беспилотного транспорта, как авиационного, так и автомобильного. Теперь будем работать вместе. Наше сотрудничество позволит развивать региональный заказ на сервисы с применением беспилотников и станет основой взаимодействия с будущим научно-производственным центром беспилотных авиационных систем Томской области».

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006-го — под патронатом и при участии Президента РФ. Это одна из ведущих мировых площадок для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXVI ПМЭФ проходит 14-17 июня 2023 года.