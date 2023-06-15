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НовостиОбщество15 июня 2023 12:14

Подпорную стенку в районе томского Главпочтамта очистили от надписей

Для очистки потребовались химические вещества
Александра Тайбатрова
Для очистки потребовались химические вещества

Для очистки потребовались химические вещества

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске убрали надписи с подпорной стенки от Главпочтамта до улицы Беленца, отчитались в мэрии. Убрать «художества» вандалов обычной водой невозможно, пришлось использовать химические вещества. К тому же, надписи появляются быстро.

«Вандалы изрисовали поверхность уже через час после проведенной уборки», - привели пример в пресс-службе мэрии.

Коммунальщики просят горожан уважать их труд и не рисовать ничего на стенах и других поверхностях. Ранее и.о. мэра поручил проработать вопрос об установке видеокамер, чтобы фиксировать нарушения.

Напомним, что с набережной реки Ушайки уберут многолетний железный забор.