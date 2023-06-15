С 13 июля возобновят беспересадочные поезда из Томска во Владивосток

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С 13 июля жители Томска поездом смогут без пересадок доехать до Владивостока и обратно. Маршрут будет курсировать 2-3 раза в неделю, сообщили в администрации региона.

Напомним, с начала 2023 года вагоны по направлению Томск — Владивосток были отменены, это вызвало недовольство у томичей. Сенатор от Томской области Виктор Кресс поднял эту тему в ходе совещания в Совете Федерации с участием главы РЖД Сергея Кобзева.

«Для удовлетворения спроса пассажиров на поездки Западно-Сибирский филиал Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» — дочернее общество ОАО «РЖД») восстанавливает курсирование вагонов беспересадочного сообщения № 619Н/620Н Томск Владивосток Томск», — говорится в сообщении.

Поезд начнет курсировать с 13 июля два-три раза в неделю.

Отправление из Томска запланировано в 23:49, время в пути займет 4 дня 12 часов.

Состав поезда будет включать плацкартный и купейный вагоны. В пути он будет останавливаться в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Хабаровске.