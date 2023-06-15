Полицейские задержали подозреваемую в угоне машины томичку

Подходящий под описание автомобиль заметили инспекторы ДПС Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительницу Томска подозревают в угоне автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. Заявление об угоне машины марки Nissan со двора дома на улице 5-й Армии поступило в дежурную часть Ленинского района. Подходящий под описание автомобиль инспекторы ДПС заметили на Комсомольском проспекте.

«Во время беседы с 27-летней женщиной-водителем, автоинспекторы заметили, что у неё имеются признаки опьянения», - поделились подробностями в пресс-службе томской полиции.

Проходить медосвидетельствование женщина отказалась, также выяснилось, что у нее нет и никогда не было водительских прав. Сотрудники полиции установили, что она причастна к угону легковушки. По предварительной информации, 27-летняя томичка была в гостях у знакомой, где они вместе выпивали. Когда хозяйка квартиры уснула, гостья взяла ключи от ее машины и уехала на ней.

Машину уже вернули законной владелице. Подозреваемой назначили штраф в 30 тысяч рублей, также против нее возбудили уголовное дело об угоне.

Напомним, что прокуратура Томска добилась блокировки 32 сайтов в рекламой интим-услуг.