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НовостиОбщество15 июня 2023 9:36

Большегрузам с 16 июня запретят проезд по Коммунальному мосту в Томске на сутки

Ограничения будут действовать с 21.00 16 июня до 21.00 17 июня
Александра Тайбатрова
Запрет на проезд большегрузов связан с тем, что нужно ограничить динамическую нагрузку на уложенный бетон. Фото: Анна Ковалева

Запрет на проезд большегрузов связан с тем, что нужно ограничить динамическую нагрузку на уложенный бетон. Фото: Анна Ковалева

В Томске снова на сутки ограничат проезд по Коммунальному мосту для большегрузов, предупредили в мэрии. Запрет начнет действовать в 21.00 в пятницу, 16 июня, и продлится до 21.00 субботы, 17 июня.

«В это время по мосту будет запрещено ездить транспорту массой более пяти тонн», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Запрет на проезд большегрузов связан с тем, что нужно ограничить динамическую нагрузку на уложенный бетон. Напомним, что ремонт Коммунального моста завершен на 73%.