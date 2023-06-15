В Томске в конце июня Белое озеро пополнят водой

Подпитка Белого озера в Томске пройдет в конце июня Фото: Алёна Мищенко

В Томске в конце июня пройдет дополнительная подпитка Белого озера. Сейчас оно питается от скважины производительностью 6 кубометров в час, сообщили в мэрии.

«В конце июня планируется дополнительная подпитка Белого озера. Сейчас оно питается из скважины производительностью шесть кубометров в час. Уровень воды по наблюдению специалистов растет, однако не быстро», — говорится в сообщении.

Ранее на озере прошли работы по очистке скважины, это помогло увеличить объем подачи воды на один кубометр. В планах мэрии построить еще одну скважину для подпитки.

Напомним, на сегодняшний день производительности существующей скважины не хватает для полной подпитки водоема. Чтобы наполнить озеро до необходимых отметок, нужна мощность в два раза больше - 10 кубометров. Ранее мэрия Томска объявила аукцион на 400 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации по реконструкции водозаборной скважины для дополнительной подпитки Белого озера.