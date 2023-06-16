Клиенты Сбера в Сибири с начала года оформили более 200 млн рублей образовательных кредитов

Клиенты Сбера в Сибири оформили порядка 8 тысяч образовательных кредитов, их портфель приблизился к 1,2 млрд рублей, при этом более 200 млн рублей было выдано в 2023 году.

Самым популярным городом Сибири для получения образования оказался Новосибирск – здесь действуют более 2 тысяч образовательных кредитов на общую сумму более 340 млн рублей, порядка 60-ти миллионов рублей было оформлено в текущем году. В Томске 750 действующих договоров на сумму 113 млн рублей, на сумму более 15 млн. рублей было оформлено в этом году.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Мы с большим вниманием относимся к нашим клиентам и при разработке продуктов стараемся ориентироваться на их запросы. Впереди - время активных приемных кампаний в учебных заведениях, а значит, важный период для абитуриентов, когда нужно определиться с вузом, ссузом и, возможно, способами оплаты своего будущего обучения. Кредит на образование с господдержкой пользуется в Сибири большим спросом: льготная ставка и возможность во время учебы вносить платежи, сравнимые со стоимостью чашки кофе, делают получение профессии мечты более доступным».

Рассчитать точные условия по образовательному кредиту, а также подать заявку можно на официальном сайте банка. Оформление возможно с 14 лет без справки о доходах, кредит возможен на оплату любого периода учебы. Льготная ставка по кредиту – 3% годовых, на время учебы заемщик оплачивает только проценты, выплаты по основной сумме начинаются спустя 9 месяцев после окончания учебного заведения.