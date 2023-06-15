На проспекте Фрунзе в Томске установили новый фонтан

Фонтан установили возле Фрунзенского рынка. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

На проспекте Фрунзе в Томске появился новый фонтан, эту новость опубликовали в Telegram-канале «Город не бесит». Находится он в районе Фрунзенского рынка, и, судя по фотографиям «АиФ-Томск», еще не работает. Томичи обозвали фонтан «древне-греческим чудом» - вероятно, из-за украшающих его лиц.

«Как оно там будет работать, кто туда будет ходить, почему в этом месте не высадить кустарники, добавить травы и пару скамеек — открытые вопросы», - рассуждают в канале «Город не бесит».

В том, что в этом месте не хватает зелени, согласны и комментирующие пост томичи.

Напомним, что на следующей неделе планируют высадить цветочный герб на въезде в Томск.