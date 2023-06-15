Прокуратура Томска добилась блокировки 32 сайтов с рекламой интим-услуг

После вмешательства прокуратуры сайты заблокировали. Фото: Сиб.фм

Прокуратура Томска добилась того, чтобы 32 сайта с рекламой интим-услуг и эротическими фотографиями были заблокированы. Эти сайты сотрудники ведомства обнаружили во время мониторинга интернета.

«При этом доступ на сайты был свободным, регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов не требовалась», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Томской области и пояснили, что получить доступ к сайтам могли, в том числе, несовершеннолетние.

В соответствии с законом, распространять информацию о противоправных деяниях запрещено, а проституция именно таким деянием является. Прокуратура Томска направила иск в суд и потребовала заблокировать обнаруженные сайты. Эти требования были удовлетворены, сейчас доступ к сайтам уже ограничили.

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