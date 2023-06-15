Томская область будет ежегодно выделять 200 млн рублей на помощь району Запорожья

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Губернатор Томской области Владимир Мазур принял решение направлять ежегодную выплату в размере 200 млн рублей на восстановление подшефного Приазовского района Запорожской области. В 2023 году томский бизнес направит еще 50 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона.

«В этом году Томская область взяла шефство над Приазовским районом Запорожской области. Сейчас вместе с Приазовским районом и правительством Запорожской области формируем трехлетний план действий. Ежегодно на помощь приазовцам в областном бюджете предусматриваем финансирование в 200 млн рублей», — сказал агенству губернатор в рамках ПМЭФ-2023.

Кроме того, средства будут привлекать и из бизнеса. В этом году из внебюджетных источников будет направлено еще около 50 млн рублей.

Владимир Мазур отметил, что в первую очередь деньги будут направлены на модернизацию и ремонт объектов жизнеобеспечения, образовательных учреждений, обеспечение их учебной и художественной литературой.

«Поможем приазовцам как можно скорее вернуться в мирную благополучную жизнь и интегрироваться в культурную и социальную среду России», — добавил Мазур.

Петербургский международный экономический форум в 2023 году пройдет с 14 по 17 июня.