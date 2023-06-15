Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2023 6:41

Муниципалитетам Томской области направили 20 млн рублей на ремонт объектов ЖКХ

Деньги выделил губернатор Владимир Мазур
Алёна Мищенко
20 млн рублей направили шести районам на ремонт коммунальных объектов

20 млн рублей направили шести районам на ремонт коммунальных объектов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Томской области Владимир Мазур выделил 20 миллионов рублей на ремонт коммунальных объектов в шести районах области. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Сельские жители писали о плохом водоснабжении. Традиционная проблема для начала лета и огородного сезона обострилась в жару, оборудование стало выходить из строя. Срочно выделил 20 миллионов рублей на ремонт коммунальных объектов в шести муниципалитетах», — сказал Мазур.

Деньги направят в Каргасокский район на ремонт скважины центрального водозабора, в Шегарский район — на ремонт центрального водозабора, в Первомайский район — на ремонт водонапорной башни, в Зырянский район — на строительство водопроводных сетей в райцентре между улицами Горького и Сибирской.

Также средства будут направлены в Кожевниковский район для выполнения ремонта и устройства нового ствола водозаборной скважины в Уртаме и Верхнкетский район — на ремонт двух скважин, по переулку Совхозному и улице Горкунова.

Главам районов поручено приступить к работам.

Также глава региона поручил подготовить программу модернизации водопроводных сетей и в других местах.