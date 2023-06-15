Муниципалитетам Томской области направили 20 млн рублей на ремонт объектов ЖКХ

20 млн рублей направили шести районам на ремонт коммунальных объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Томской области Владимир Мазур выделил 20 миллионов рублей на ремонт коммунальных объектов в шести районах области. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Сельские жители писали о плохом водоснабжении. Традиционная проблема для начала лета и огородного сезона обострилась в жару, оборудование стало выходить из строя. Срочно выделил 20 миллионов рублей на ремонт коммунальных объектов в шести муниципалитетах», — сказал Мазур.

Деньги направят в Каргасокский район на ремонт скважины центрального водозабора, в Шегарский район — на ремонт центрального водозабора, в Первомайский район — на ремонт водонапорной башни, в Зырянский район — на строительство водопроводных сетей в райцентре между улицами Горького и Сибирской.

Также средства будут направлены в Кожевниковский район для выполнения ремонта и устройства нового ствола водозаборной скважины в Уртаме и Верхнкетский район — на ремонт двух скважин, по переулку Совхозному и улице Горкунова.

Главам районов поручено приступить к работам.

Также глава региона поручил подготовить программу модернизации водопроводных сетей и в других местах.