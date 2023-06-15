В Томской области не наблюдается массовая миграция животных из-за лесных пожаров

В Томской области животные не мигрируют из лесов региона из-за пожаров. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Охотоведы не фиксируют массовой миграции диких животных из-за лесных пожаров на территории Томской области, сообщил зампредседателя областного комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов Анатолий Истомин.

Напомним, с 7 июня в области был введен режим ЧС из-за большого количества лесных пожаров. В настоящее время в Томской области действуют 20 лесных пожаров. В период аномальной жары их насчитывалось более 40, к тушению привлекались силы из других регионов.

«Любое животное, у которого есть возможность, будет покидать территорию пожара. Температура повышается, они будут искать для себя более благоприятные условия и уходить в подветренную территорию», — сообщил «АиФ-Томск» Истомин.

Он отметил, что в регионе действуют небольшие очаги возгораний, поэтому массовой миграции животных не наблюдается. Из-за локального характера у пожаров животные передвигаются на более спокойную территорию.

Как правило, с мест пожарищ улетают птицы, однако им не всегда удается улететь и спастись от пожара.

Также он отметил, что в регионе не ведут мониторинг пострадавших от пожара животных, так как это физически сделать невозможно.

По словам зампредседателя областного комитета охраны животного мира, животные в лесах региона могут страдать не только из-за пожаров, но и из-за затопления территорий, наличия кормовой базы, погодных условий, болезней.

«Когда затопляет пойменные участки, где происходит отел лося, то очень много гибнет этих животных, особенно молодняка», — сообщил Истомин.

По данным Анатолия Истомина, массовая миграция животных наблюдалась в 2014 году. На тот момент звери приходили в Томскую область из Красноярска, где горела большая площадь леса.