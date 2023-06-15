В Томске памятнику Кирову покрасили сапоги в красный цвет

Фото: "Регион-70"

В Томске памятнику Кирова покрасили сапоги в ярко-красный цвет. Такое изменение утром 15 июня заметили томичи.

В социальных сетях очевидцы сообщили, что 15 июня сапоги памятника революционеру Сергею Мироновичу Кирову оказались покрашены в красный цвет.

"В Томске раскрасили сапоги памятника Кирову. Традиция", - написал подписчик паблика "Регион-70".

По данным очевидцев, в настоящее время сапоги уже перекрасили обратно в белый цвет.

В прошлом году сапоги памятнику Кирова были покрашены в зеленый цвет. Традиционно этим каждый год занимаются студенты политехнического университета в дни экзаменов выпускных или после защиты диплома, выпускного.

Считается, что первыми начали красить сапоги выпускники томского военного училища связи. Однажды в ночь после выпускного вечера они до блеска начистили революционеру сапоги, покрасив их черной краской. Затем 40-летнюю традицию подхватили студенты-политехники.