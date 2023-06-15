Жителям Томской области рассказали о плюсах электронных договоров купли-продажи земли

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С 1 марта текущего года все аукционы по продаже или праву аренды земельных участков, которые находятся в государственной или частной собственности, будут проводить только дистанционно. На днях были заключены первые электронные договоры купли-продажи земли, сообщает «ФАН».

Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что для участника электронного аукциона главным преимуществом является то, что все документы можно подавать дистанционно, для государства — снижение издержек при проведении процедуры.

Первые электронные договоры купли-продажи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство заключили 13 июня. Электронные аукционы позволят участникам экономить время и участвовать в аукционе из дома.

Ранее такие аукционы можно было осуществлять только в путем личной подачи комплекта документов и личного присутствия на аукционе.

В результате изменений в Земельный кодекс теперь эти процедуры будут проводиться только в электронной форме. При этом для регионов с ограниченным интернетом будет предусмотрен отложенный период вступления изменений в силу для недопущения нарушения прав граждан на данных территориях.