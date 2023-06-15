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НовостиОбщество15 июня 2023 3:57

Томский нарколог Трефилова рассказала, как справиться с алкогольной зависимостью

Одним из способов борьбы с алкогольной зависимостью является кодирование.
Алёна Мищенко
Фото: Владимир Веленгурин

Фото: Владимир Веленгурин

Одним из способов борьбы с алкогольной зависимостью является кодирование. Однако данная процедура действенна только в том случае, если человек сам захотел избавиться от тяги к спиртному, заявила психиатр-нарколог Томского наркодиспансер Людмила Трефилова

«Кодирование - это как психотерапевтический метод, желательно использовать его после прохождения медикаментозного лечения. И делать его надо тогда, когда человек желает избавиться от алкоголя и хочет вести здоровый образ жизни»» — отметила нарколог.

По ее словам, бывают случаи шантажа, когда жена угрожает пьющему мужу разводом, если он не закодируется.

В данном случае пьющий супруг послушно идёт на процедуру, но без особого желания. В конечном итоге зависимость возвращается.