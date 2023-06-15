В Томской области продолжают тушить 20 лесных пожаров

В Томской области действуют 20 лесных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки с 14 по 15 июня в Томской области потушили четыре лесных пожара. На территории региона продолжают действовать 20 лесных пожаров в пяти районах, сообщили в областном департаменте лесного хозяйства.

«За прошедшие сутки лесные пожарные ликвидировали 4 лесных пожара на территории Верхнекетского, Васюганского, Улу-Юльского и Корниловского лесничеств на площади более 5000 тысяч гектаров. Еще 7 пожаров в Всюганском, Верхнекетском, Бакчарском и Каргасокском лесничествах удалось локализовать», — гворится в сообщении.

В настоящее время тушить продолжают 20 лесных пожаров в Бакчарском, Васюганском, Каргасокском, Верхнекетском и Корниловском лесничествах.

В борьбе с огнем участвует 551 человек и 32 единицы техники. Вчера в регион прибыли 39 парашютистов-десантников из федерального резерва, летчик-наблюдатель и вертолет Ми-8 МТВ с увеличенной дальностью полета.

По условиям погоды работы зондировщиком Ан-26, вызывающим осадки, не проводились.

С начала года ликвидировано 135 лесных пожаров на общей площади более 14 тысяч гектаров.