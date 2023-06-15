Цветочный герб на въезде в Томск планируют высадить на следующей неделе

Цветочный герб в Томске установят уже на следующей неделе. Фото: Ксения Высотина

В Томске приступили в выкладке рисунка цветочного герба. Герб планируют установить на склоне улицы Нахимова на въезде в город уже на следующей неделе.

Как сообщили в городской администрации, работницы подрядчика компании «Зеленстрой» уже начали выкладывать рисунок герба для украшения въезда в Томск.

«Сейчас растения должны прижиться, и на следующей неделе подрядчик планирует установку рисунка на склоне улицы Нахимова», — говорится в сообщении.

Напомним, традиционный цветочный герб из 19 тысяч саженцев установят на склоне на улице Нахимова возле Коммунального моста не позднее 25 июня. Основу рисунка составит растение – седум и ирезине.