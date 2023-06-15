Более 300 пар в Томской области заключили брак в мае 2023 года

В Томской области в мае поженились более 300 пар. Фото: Иван МАКЕЕВ

В мае 2023 года в Томской области брак зарегистрировали более 300 пар, из них в Томске 213. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Популярной датой для заключения браков стало 11 мая, в этот день поженились 28 пар. В мае текущего года поженились 307 пар, из них в Томске — 213, в других городах и районах области — 94.

«Зарегистрировано 10 интернациональных браков с гражданами Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Индии, Казахстана и Киргизии», — говорится в сообщении.

На госрегистрацию заключения брака подали 629 заявлений, из них 295 через «Госуслуги».

Также сотрудники ЗАГС провели 173 торжественные церемонии, из которых 165 — государственной регистрации заключения брака, 8 — чествований юбиляров супружеской жизни.