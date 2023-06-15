Мужчина получил ожоги при пожаре в пятиэтажном доме в Томске

В Томске при пожаре пострадал мужчина;
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Томске 14 июня произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Артема. Ожоги второй степени получил 66-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.
Сигнал о происшествии на улице Артема поступил оперативному дежурному в 11:34. Пожар произошел в пятиэтажном многоквартирном жилом доме. Возгорание — в квартире в ванной комнате.
«Травмирован мужчина 1956 года рождения, получил ожоги II степени пальцев правой кисти, от госпитализации отказался», — говорится в сообщении.
В результате пожара обгорела вещная обстановка и потолок на площади 1 квадратный метр.
Огонь был ликвидирован до прибытия автоцистерны. Причина пожара устанавливается.