В Томске планируют создавать автопилоты для сельхозтехники и рельсового транспорта

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В Томске планируют реализовать инвестиционный проект по созданию автопилотов на базе искусственного интеллекта для сельхозтехники и рельсового транспорта в ОЭЗ с использованием промышленной ипотеки, сообщили в администрации региона.

Проект плаинрует реализовать компания Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбера и Cognitive Technologies). Соглашение на его реализацию подписал губернатор Томской области Владимир Мазур и гендиректор компании Ольга Ускова на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы планируем создать в Томске производственную площадку по выпуску программно-аппаратных комплексов на базе ИИ для автопилотирования сельхозтехники и рельсового транспорта с объемами выпуска до 50 тысяч изделий к 2026 году. Такие показатели необходимы для удовлетворения потребностей как отечественного рынка, так и активной работе на рынках зарубежных стран. Это и Китай, и страны Латинской Америки, Ближнего Востока. Мы постоянно расширяем этот список, недавно начали работу с ЮАР», — сказала Ольга Ускова.

По ее словам, это почти полностью отечественное производство. В ближайшее время компания планирует довести долю российских компонентов до 80%. Также в проекте будут использовать научный и кадровый потенциал Томской области.

Также в рамках соглашения будет проведена комплексная модернизация сельхозтехники агропредприятий области.

В администрации добавили, что оснащение региональной сельхозтехники функциями автопилотирования на основе ИИ позволит до 40% повысить эффективность проведения сельхозработ.

На территории региона создадут полигон для тестирования беспилотной сельскохозяйственной техники и масштабирования инновационных решений на другие регионы страны.