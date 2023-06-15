Дождь и +24 градуса ожидаются в Томске в четверг

Фото: Дмитрий Еланаков

В четверг, 15 июня, в Томске столбики термометров поднимутся до +24 градусов, также днем пройдет небольшой дождь и гроза. Об этом сообщает Томский гидрометцентр.

В городе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь, местами гроза. Ветер будет дуть западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем составит +22…+24 градуса.

В Томской области местами кратковременные дожди, грозы. Ветер будет дуть западный 5-10 м/с, местами порывы будут доходить 15 м/с. Днем воздух прогреется до +20…+25 °С, местами +14…+19°С.