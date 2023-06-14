Томские власти выступили против строительства ЖК в Татарской слободе

Нарушения выявлены в отношении максимальной высоты застройки, отделочных материалов Фото: Иван МАКЕЕВ

Томские власти не утвердили проект строительства четырех трехэтажных домов в Татарской слободе, следует из документов, опубликованных на сайте комитета по охране объектов культурного наследия региона. Против этого строительства выступали общественники.

«Проектные решения содержат отклонения», - говорится в документе.

В частности, нарушения выявлены в отношении максимальной высоты застройки, отделочных материалов, также не соблюдена историческая линия застройки. В сводке комитета сделан вывод, что предложенная на рассмотрение проектная документация и выводы эксперта не направлены на сохранение целостности исторической среды. Кроме того, выяснилось, что эксперт, которая составляла акт историко-культурной экспертизы, была исключена из состава Президиума Новосибирского отделения ВООПИиК.