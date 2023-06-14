Томские преподаватели посетили диспетчерский центр нефтетранспортной компании

«Транснефть - Западная Сибирь» организовала визит преподавателей Томского политехнического университета (ТПУ) и Томского промышленно-гуманитарного колледжа (ТПГК) в головной офис предприятия. Встреча была приурочена к 30-летию ПАО «Транснефть».

Преподаватели ознакомились с работой территориального диспетчерского пункта (ТДП) в г. Омске. Обсуждались вопросы взаимодействия при подготовке востребованных в отрасли специалистов.

В ТДП гости осмотрели ситуационный центр, отметили высокий уровень автоматизации технологических процессов транспортировки нефти и нефтепродуктов, узнали о том, как выстроена деятельность управляющих диспетчеров, ознакомились с Единой системой диспетчерского управления.

Как рассказал завкафедрой и руководитель отделения автоматизации и робототехники ТПУ Александр Филипас, технический визит - новая форма взаимодействия вуза с индустриальными партнерами. «Этот формат открывает перед нами возможности узнать изнутри производственные процессы крупного промышленного предприятия. Хотелось бы, чтобы встречи продолжались и в дальнейшем, так как они являются хорошей площадкой для диалога между производственниками и преподавателями. Здесь мы смогли предметно обсудить те компетенции, знания и умения, которые ждут в компании от наших выпускников», - отметил он.

Сотрудничество предприятия с учебными заведениями продолжается на протяжении многих лет. При финансовом содействии нефтетранспортников на базе Инженерной школы природных ресурсов ТПУ день открыто четыре предметных лаборатории, которые оснащены современным мультимедийным оборудованием, компьютерной техникой и виртуальными обучающими комплексами. До 2025 года в Инженерной школе будут модернизированы еще две учебных аудитории, произведено их оснащение, выполнен ремонт входной группы в учебно-лабораторный комплекс с организацией зоны отдыха.

Также компания оказывает поддержку в развитии материально-технической базы Томскому промышленно-гуманитарному колледжу, на базе которого проходит обучение сотрудников рабочих профессий - лаборантов химического анализа, электрогазосварщиков, слесарей по контрольно-измерительным приборам. В 2022 году в рамках благотворительной деятельности предприятия в ТПГК был передан макет для обучения студентов.