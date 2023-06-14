Ректор СибГМУ Куликов рассказал об итогах проверки после смерти студента 3 курса

После инцидента в СибГМУ прошла внутренняя проверка. Фото: Telegram-канал Мир СибГМУ

Евгений Куликов, ректор СибГМУ, написал об итогах проверки после смерти студента 3 курса в своем Telegram-канале. Напомним, что Артем Лазарев скончался 11 июня. Он потерял сознание во время экзамена 10 июня, парня доставили в больницу, где он и умер на следующий день. После инцидента в вузе прошла внутренняя проверка.

«Комиссия изучила все обстоятельства и письменные пояснения преподавателей и студентов, непосредственно присутствовавших на месте», - сообщил Евгений Куликов.

Было установлено, что скорую вызвали сразу после того, как Артему стало плохо, - в 09.57. Скорая помощь приехала через несколько минут – в 10.03. Студенты и преподаватели оказали Артему первую помощь, но до приезда скорой показаний для сердечно-легочной реанимации не было. Также ректор Куликов подчеркнул, что все преподаватели вуза умеют оказывать первую помощь, в частности, преподаватели, которые были на экзамене 10 июня, прошли обучение в 2021 году.