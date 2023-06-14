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НовостиОбщество14 июня 2023 12:38

Жительницу Томской области оштрафовали за оскорбление медработника

Штраф составил 3000 рублей
Александра Тайбатрова
Мировой суд назначил виновной штраф 3000 рублей. Фото: Сиб.фм

Мировой суд назначил виновной штраф 3000 рублей. Фото: Сиб.фм

Жительнице Тегульдетского района Томской области назначили штраф за оскорбление медицинского работника, рассказали в прокуратуре Томской области. 49-летнюю женщину доставили в больницу на обследование в апреле 2023 года.

«Женщина была в состоянии алкогольного опьянения и оскорбила медработника в грубой форме», - поделились деталями в пресс-службе прокуратуре Томской области.

Сотрудница районной больницы обратилась в прокуратуру с жалобой об унижении чести и достоинства. В результате мировой суд назначил виновной штраф 3000 рублей, судебный акт не вступил в законную силу.

Ранее в Томской области мужчина силой забрал куртку у знакомого.