За май 2023 года в Томской области родилось почти 700 детей

За май на свет появились 355 мальчиков и 326 девочек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области за май 2023 года зарегистрировали 688 актов рождения, сообщает администрация региона. На свет появились 355 мальчиков и 326 девочек, а в двух семьях родились двойняшки.

«Первенцем в семье стал 241 новорожденный, 233 детей стали вторым», - поделились данными в пресс-службе администрации Томской области.

В 128 семьях родился третий ребенок. А в одной томской семье на свет появился тринадцатый ребенок.

Чаще всего томичи называли детей Виктория и Александр. Среди других популярных имен – Варвара, Анна, София, Матвей, Михаил, Дмитрий и другие. Некоторые новоиспеченные родители выбирали для детей необычные имена – Агриппина, Венера, Глафира, Иоанн, Братислав, Климентий и др.

Также более 4000 томских семей использовали маткапитал на обучение детей.