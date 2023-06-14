Нового уполномоченного по правам человека выберут в Томской области

Томской области выберут нового уполномоченного по правам человека. Фото: Анна Ковалева

В Томской области выберут нового уполномоченного по правам человека, конкурс объявила Законодательная дума региона. А срок полномочий действующего омбудсмена истекает в августе.

«Заявки от кандидатов принимаются до 12 июля включительно», - говорится в сообщении на сайте думы.

Претендовать на должность омбудсмена могут граждане России старше 30 лет, который имеет высшее образование, опыт работы в правой защите граждан и постоянно проживает в РФ. Предложить кандидатуру омбудсмена могут депутаты, губернатор или председатель облпарламента.

После того, как прием заявок будет завершен, список кандидатов согласуют с федеральным омбудсменом. А выбирать уполномоченного по правам человека Томской области будут депутаты на заседании думы.

Напомним, что председателем Счетной палаты Томской области стала Ирина Жалонкина.