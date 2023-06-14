Нарколог посоветовала томичам рассказывать детям про алкогольную зависимость

Если в семье не принято злоупотреблять алкоголем, то и ребенок вряд ли проявит к нему интерес Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Распространенное убеждение о том, что существует «безопасная доза алкоголя» - это миф, рассказала «МК-Томск» психиатр-нарколог Людмила Трефилова. Также специалист посоветовала рассказывать о вреде алкоголя детям, причем с самого юного возраста.

«С ребенком, которого мы отправляем в детский сад, уже нужно говорить об этом», - заявила эксперт.

Людмила Трефилова отметила, что самым важным для детей является пример родителей. Если в семье не принято злоупотреблять алкоголем, то и ребенок вряд ли проявит к нему интерес. Но говорить с детьми об опасности алкоголя все равно нужно. Если мама или папа не могут сделать это самостоятельно, то могут проконсультироваться с психологом в областном наркодиспансере.

Напомним, что СК проверит информацию о продаже некачественного алкоголя в магазине на улице Гагарина в Томске.