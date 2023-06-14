Каждое четвёртое предприятие малого и микробизнеса планирует расширяться

Фото: Юлия Пыхалова

Каждое четвёртое предприятие (27,9%) сегмента малого и микробизнеса (ММБ) в России планирует расширяться, выяснили СберСтрахование и «Деловая среда», опросив около 3 тыс. предпринимателей из 38 российских городов в преддверии Петербургского международного экономического форума. Так, 11,3% предпринимателей рассчитывают сделать это уже в 2023 году, 7,2% планируют рост в ближайшие 2–3 года, а 9,4% владельцев бизнеса ещё не определились с конкретными сроками расширения, но настроены на рост. Нанять новых сотрудников уже в этом году собираются 13,6% компаний.

Каждый пятый респондент (18,4%) рассказал, что его предприятие сталкивалось со страховыми случаями, а каждый восьмой (12,7%) заявил, что в результате происшествия пришлось приостановить деятельность предприятия.

По данным сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета «Деловой среды», наиболее популярной сферой у россиян-предпринимателей в 2023 году остается розничная торговля – на нее в январе-мае пришлось порядка 30% регистраций. На втором месте находятся пассажирские и грузоперевозки, на третьем — оптовая торговля. Наибольший прирост представителей малого бизнеса показывает сфера IT (увеличение на 15,5%).

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Важный элемент поддержки малого бизнеса — страховая защита. В нашей стране культура страхования пока еще более развита в крупных компаниях, а малый и особенно микробизнес страхуется реже. Но, как показывают кейсы наших клиентов сегмента ММБ, столкнувшихся с неприятностями, не будь у них страховки, многие из них потеряли бы свой бизнес. Специально для малого бизнеса мы разработали комплексную программу "Защита 360°", которая позволяет предпринимателю самому выбирать, от каких рисков страховаться».

Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«На пути к успеху бизнес может столкнуться с разными вызовами и непредвиденными ситуациями, которые могут привести к дополнительным расходам. Поэтому предпринимателям, вне зависимости от объема бизнеса, важно чувствовать себя под постоянной защитой. В этом может помочь страхование. Полис поможет предприятию сохранить финансовую устойчивость, если возникнут незапланированные траты. А предприниматель, оформив страховую защиту, сможет, в свою очередь, сконцентрироваться на развитии бизнеса».

Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда»:

«Благодаря сервису дистанционной регистрации бизнеса, через который только за первые пять месяцев 2023 года свое дело оформили порядка 60 тысяч человек, мы можем отслеживать тренды предпринимательской активности россиян. Одна из них — сохранение интереса к созданию своего бизнеса у молодежи. Так, на людей, открывших ИП или ООО в возрасте от 18 до 35 лет, с января по май 2023 года пришлось 44%».