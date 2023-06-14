«Дом за рубль» на Красноармейской улице в Томске обрел потенциального арендатора

Еще один «дом за рубль» вскоре может быть арендован. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

Еще один «дом за рубль» вскоре может быть арендован. В мэрии Томка сообщили, что на торги за право заключить договор аренды дома на улице Красноармейской, 77, заявился один участник.

«ООО «Лока-Траст» имеет право заключить договор аренды дома по начальной аукционной цене – 138 800 рублей за год», - пояснили в мэрии.

Деревянный дом на улице Красноармейской, 77, построен в 1909 году. Он является объектом деревянного зодчества и требует капитального ремонта.

Напомним, что по проекту «Дом за рубль» предлагают заключить аренду на льготных условиях сроком на 49 лет. Арендатор обязуется восстановить дом по техзаданию, и тогда стоимость аренды для него может быть снижена до одного рубля за год.

Ранее в Томске предложили включить в проект «Дом за рубль» каменные строения. В этом году семь «домов за рубль» планируют ввести в эксплуатацию.