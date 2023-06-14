Российские инвесторы готовы вкладываться в валюты дружественных стран. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Россияне, которые готовы инвестировать капитал, уменьшили аппетит к доллару США и евро в пользу российского рубля и валют дружественных стран*, следует из исследования Сбера среди 11 тыс. россиян, проведённого в преддверии Петербургского международного экономического форума.

В среднем по стране попробовать инвестиции в валюты дружественных стран хотят 11,7% опрошенных. Больше всего таких инвесторов проживает в Казани (26%), Уфе и Кирове (по 25%). Интересно, что в большей степени это молодые люди в возрасте 18−30 лет.

Самой популярной валютой дружественных стран выступает юань. В то же время число тех, кто хотел бы сохранять и копить в рублях, увеличилось на треть — 61,4% в 2023-м против 40,1% годом ранее.

Исследование показывает, что в валюты дружественных стран россияне готовы направлять 7,4% своего портфеля. 48% из этой группы рассматривают эти валюты как средство приумножения капитала, а 44% — хотят попробовать их и для сохранения, и для приумножения капитала. 8% готовы инвестировать в валюты дружественных стран, чтобы капитал сохранить.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Как показывает исследование, соотношение тех, кто готов инвестировать в валюты дружественных стран, уже сопоставимо с популярными ранее долларом и евро. Существующие ограничения являются не единственным фактором снижения интереса к доллару и евро. Например, ещё год назад, когда такие ограничения уже существовали, треть опрошенных всё ещё указывала, что рассматривают доллар как средство вложений. Сейчас доля таких людей сократилась вдвое. Помимо этого, в пользу роста интереса со стороны россиян к валютам дружественных стран говорит и то, что больше половины готово использовать их не только как возможность заработать, но и сохранить капитал. Таким образом, это не чисто спекулятивный интерес к этим валютам».

Исследование проводилось в мае-июне 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по репрезентативной выборке. В опросе приняло участие 11 тыс. человек.

*Армянский драм, белорусский рубль, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ, индийская рупия, казахстанский тенге, киргизский сом, китайский юань, таджикский сомони, турецкая лира, узбекский сум.